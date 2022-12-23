Москва, 23 декабря, 2022, 13:44 — ИА Регнум. Роскомнадзор в 2023 году оценит уровень сигнала на территориях новых регионов и составит план установки базовых станций там, где не ловит связь, сообщает 23 декабря пресс-служба Минцифры.

ИА REGNUM Россия

Отмечается, что действующие операторы связи продолжат работу в новых субъектах, за ними официально закрепят используемые полосы радиочастот.

Напомним, до конца марта 2023 года операторам необходимо сформировать график установки оборудования. Поставки начнутся с 2025 года. С 2028 года станет возможным использование только российских базовых станций.

По словам главы ведомства Максута Шадаева, «тема, связанная с защитой прав граждан в цифровой сфере, — главный нерв общественной дискуссии сегодня. Права граждан должны быть защищены».

Регуляторика и общество не поспевают за скоростью процесса цифровизации, люди чувствуют незащищённость, отметил министр.

«Конец этого года обозначил переход от стремительной цифровизации к тому, что этот процесс надо упорядочить. В первую очередь должны быть защищены права гражданина. 2023 год будет посвящен развитию регуляторики по защите персональных данных», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Минцифры, операторы «большой четвёрки» уже подписали контракты на поставку отечественных базовых станций на сумму в размере 100 млрд рублей.

Читайте также: Минцифры: в России нет дефицита телекоммуникационного оборудования