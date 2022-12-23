Москва, 23 декабря, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Российская Федерация хотела бы знать, войдут ли граждане стран НАТО в число специалистов, которые будут обслуживать зенитные ракетные комплексы противовоздушной обороны Patriot на Украине. Об этом 23 декабря заявил ТАСС посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Mil.ru Анатолий Антонов

Дипломат сообщил, что, согласно информации журнала Politico, зенитные ракетные комплексы Patriot будут обслуживать порядка 90 специалистов.

Он задался вопросом: «Кто эти люди?» Антонов напомнил, что подобных специалистов нет на территории Украины и, чтобы их обучить, нужно длительное время.

«Будут ли американцы, а может быть, другие натовцы? Хорошо бы нам получить четкий и ясный ответ», — заявил Антонов, добавив, что на днях власти России пытались донести до Вашингтона и государственного департамента, что все системы США, в том числе Patriot, будут легитимными целями для ударов Вооруженных сил России.

«А если погибнут американцы? Если они будут входить в состав экипажей? Какова будет реакция здесь, в Вашингтоне? Разве это не свидетельство прямого вовлечения администрации в нынешний конфликт?» — поинтересовался дипломат, напомнив, что с руководством США не раз велись беседы об опасности втягивания Вашингтона в конфликт на Украине.

«Десятки раз доводили до них пагубность поощрения боевиков ВСУ», — напомнил он, отметив, что российские политики пытались донести до американских коллег, что невозможно согласиться с расстрелом безоружных солдат, гибелью людей в Доме профсоюзов в Одессе, ежедневными убийствами граждан России в Донбассе и других вернувшихся в Россию регионах.

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