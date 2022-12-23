Москва, 23 декабря, 2022, 13:31 — ИА Регнум. Батарею систем ПВО «Пэтриот» прислали на Украину для испытаний, считает депутат Госдумы Андрей Гурулёв («Единая Россия»).

(сс) U.S. Department of Defense Американский ЗРК Patriot

«Если говорить про поставки оружия Украине, то дело не в Patriot. Батарею послали просто попробовать, испытать, посмотреть, что с этого получится, честно говоря. Американцы испытывают способности своего оружия, массово они его точно не поставят. Территория Украины очень обширная, туда надо по сути все Patriot, которые сегодня вообще в наличии существуют, поставить, чтобы хотя бы основные объекты были прикрытыми этими зенитно-ракетными комплексами», — отметил в телеграм-канале Гурулёв.

Президент России накануне заявил, что «мы их пощёлкаем», — отметил парламентарий.

«Я вас уверяю, он не просто так сказал, он чётко понимает, о чём он говорит, то есть это не то оружие, которого надо бояться», — убежден Гурулёв.

Неприятно, что перечислено в последнем списке США для армии Украины, — это снаряды, 155мм, это заряды к HIMARS, в приличном количестве, продолжил парламентарий.

«Вот это надо взять во внимание, понимать, как бороться с этим. Если такое большое количество поставляется, то надо чётко обозначить цели — уничтожение пусковых установок, чтобы снаряды не были выпущены, а также их уничтожение на базах, чтобы они не дошли до использования», — резюмировал он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, министерство обороны США допускает возможность обучения военнослужащих Украины на территории страны. Это станет новой практикой, так как ранее бойцы ВСУ проходили подготовку только в пределах Европы, пишет газета Politico.

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции 22 декабря, комментируя анонсируемые поставки США вооружения киевскому режиму, заявил что Вооруженные силы РФ «пощелкают» ЗРК Patriot.