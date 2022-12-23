В Госдуме не боятся Patriot и обратили внимание на снаряды в списке США
Депутат Госдумы Гурулёв оценил «Пэтриоты» и обратил внимание на снаряды в новом списке США
Москва, 23 декабря, 2022, 13:31 — ИА Регнум. Батарею систем ПВО «Пэтриот» прислали на Украину для испытаний, считает депутат Госдумы Андрей Гурулёв («Единая Россия»).
«Если говорить про поставки оружия Украине, то дело не в Patriot. Батарею послали просто попробовать, испытать, посмотреть, что с этого получится, честно говоря. Американцы испытывают способности своего оружия, массово они его точно не поставят. Территория Украины очень обширная, туда надо по сути все Patriot, которые сегодня вообще в наличии существуют, поставить, чтобы хотя бы основные объекты были прикрытыми этими зенитно-ракетными комплексами», — отметил в телеграм-канале Гурулёв.
Президент России накануне заявил, что «мы их пощёлкаем», — отметил парламентарий.
«Я вас уверяю, он не просто так сказал, он чётко понимает, о чём он говорит, то есть это не то оружие, которого надо бояться», — убежден Гурулёв.
Неприятно, что перечислено в последнем списке США для армии Украины, — это снаряды, 155мм, это заряды к HIMARS, в приличном количестве, продолжил парламентарий.
«Вот это надо взять во внимание, понимать, как бороться с этим. Если такое большое количество поставляется, то надо чётко обозначить цели — уничтожение пусковых установок, чтобы снаряды не были выпущены, а также их уничтожение на базах, чтобы они не дошли до использования», — резюмировал он.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, министерство обороны США допускает возможность обучения военнослужащих Украины на территории страны. Это станет новой практикой, так как ранее бойцы ВСУ проходили подготовку только в пределах Европы, пишет газета Politico.
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции 22 декабря, комментируя анонсируемые поставки США вооружения киевскому режиму, заявил что Вооруженные силы РФ «пощелкают» ЗРК Patriot.