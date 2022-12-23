Баку, 23 декабря, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения и отметил его личный вклад в укрепление союзнического взаимодействия между двумя странами. Текст поздравления опубликован 23 декабря на сайте президента Азербайджана.

Kremlin.ru Владимир Путин и Ильхам Алиев

В тексте поздравления указано, что под руководством Алиева дружественный Азербайджан уверенно движется по пути социально-экономического развития, страна укрепляет свои позиции на международной арене.

«Трудно переоценить ваш личный вклад в налаживание и упрочение союзнического взаимодействия между нашими государствами», — говорится в поздравлении.

В тексте поздравительной телеграммы отмечается, что Путин очень дорожит товарищескими и доверительными отношениями с Алиевым. Глава Российского государства выразил уверенность в том, что будет продолжена тесная совместная работа по актуальным вопросам двусторонней и региональной повестки дня.

Президент России поздравил Алиева с днем рождения, пожелал ему здоровья, успехов и благополучия, а также передал теплый привет его семье.