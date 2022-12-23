Москва, 23 декабря, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Политика Соединенных Штатов во многом носит провокационный характер, заявил 23 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

США

«То, что политика США явно во многом носит провокационный характер, колониальный характер, о чем вчера в том числе говорил президент, это очевидно», — сказал Песков журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что США, «к сожалению», добились результата в попытках разобщить русский и украинский народы.

США давно и активно вовлечены в события на постсоветском пространстве, и их интересы противоположны интересам России, отметил также президент.