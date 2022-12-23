Москва, 23 декабря, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Москва и Вашингтон не обсуждают возможную встречу президентов двух стран. Об этом 23 декабря сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Встреча Владимира Путина и Джо Байдена

Песков в ходе брифинга прокомментировал возможность встречи Владимира Путина и Джо Байдена, указав, что никаких предварительных контактов на этот счёт нет.

«Разумеется, любой конфликт завершается за столом переговоров, это неоднократно говорилось. Но речь прежде всего идет о скорейшем завершении специальной военной операции путем достижения тех целей, которые Россия перед собой ставит», — сказал Песков журналистам.