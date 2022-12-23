Москва, 23 декабря, 2022, 12:23 — ИА Регнум. В Пермском крае, Ростовской области и Еврейской автономной области (ЕАО) задержаны граждане России, сотрудничавшие с СБУ. Об этом 23 декабря сообщили в ФСБ.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

«На территории Пермского края разоблачена агентурная группа СБУ из числа граждан России Дмитрия Стрелкова, Михаила Соколова и Алексея Гашева», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Стрелков объявлен в федеральный и межгосударственный розыск, остальных фигурантов арестовали. Возбуждены уголовные дела по статьям о госизмене и шпионаже.

В Ростовской области выявлен и арестован украинский агент, передававший Киеву информацию о дислокации российских войск, передвижениях военной техники для наводки РСЗО HIMARS. Им оказался гражданин России и Украины Владислав Пономарёв.

Кроме того, жителя Биробиджана Валерия Качина задержали при попытке выехать за границу. Установлено, что по заданию украинской разведки он передал секретную информацию об объектах инфраструктуры ЕАО. Покинув пределы страны, он планировал получить украинское гражданство и вступить в ряды ВСУ.