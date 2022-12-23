Санкт-Петербург, 23 декабря, 2022, 12:13 — ИА Регнум. На предприятии «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге 23 декабря состоялась торжественная церемония спуска на воду дизель-электрической подводной лодки «Великие Луки» (проекта 677 «Лада»). Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

Дарья Драй ИА REGNUM Рабочие АО «Адмиралтейские верфи» на торжественной церемонии спуска подлодки (архивное фото)

«Великие Луки» — третья подлодка самого современного в неатомном секторе подводного кораблестроения проекта 677, после головной подлодки «Санкт-Петербург» и первой серийной — «Кронштадт». После спуска на воду подлодку «Великие Луки» подготовят к государственным испытаниям.

Субмарины проекта 677 предназначены для проведения самостоятельных операций против подводных лодок, кораблей и наземных целей противника, осуществления противолодочной обороны, постановки минных заграждений и других целей.

Как сообщил на церемонии спуска на воду командир подлодки, капитана 3-го ранга Артем Гаврилов, экипаж выполнит все задачи по освоению материальной части, подготовившись к эксплуатации вооружения и технических средств корабля.

Как сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков, курирующий промышленную сферу, спуск на воду подлодки «Великие Луки» — важный этап по укреплению обороноспособности России, поскольку таким подлодкам в мире нет аналогов.

«Судостроительные предприятия города загружены заказами на несколько лет вперед — на петербургских верфях строятся практически все типы как военных, так и гражданских судов <…> Каждый такой спуск — праздник для нашего города», — отметил чиновник.