Москва, 23 декабря, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Добыча нефти в России ведётся стабильно, компании перенастроили свои логистические схемы поставок. Об этом 23 декабря сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу «Россия-24».

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Стабильная добыча идёт до настоящего времени, компании перенастроили свои логистические схемы, договорились о платежах», — сказал Новак.

Он рассказал, что падение добычи, которое имело место в марте и апреле 2022 года, было восстановлено к маю — июню на уровне начала года.

По его словам, в настоящее время идёт переориентация поставок российских энергетических ресурсов на рынки дружественных стран Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки, Африки.

Он также выразил уверенность в том, что рост дисконта на российскую нефть марки Urals прекратится и начнёт сокращаться после стабилизации цепочек поставок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Новак заявил, что Россия не будет руководствоваться политикой потолка цен и может пойти на снижение добычи нефти.