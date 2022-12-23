Новак заявил о стабильной добыче нефти в России
Москва, 23 декабря, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Добыча нефти в России ведётся стабильно, компании перенастроили свои логистические схемы поставок. Об этом 23 декабря сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу «Россия-24».
«Стабильная добыча идёт до настоящего времени, компании перенастроили свои логистические схемы, договорились о платежах», — сказал Новак.
Он рассказал, что падение добычи, которое имело место в марте и апреле 2022 года, было восстановлено к маю — июню на уровне начала года.
По его словам, в настоящее время идёт переориентация поставок российских энергетических ресурсов на рынки дружественных стран Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки, Африки.
Он также выразил уверенность в том, что рост дисконта на российскую нефть марки Urals прекратится и начнёт сокращаться после стабилизации цепочек поставок.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Новак заявил, что Россия не будет руководствоваться политикой потолка цен и может пойти на снижение добычи нефти.