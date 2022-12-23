Москва, 23 декабря, 2022, 11:24 — ИА Регнум. Совет Федерации одобрил закон о сборе биометрических персональных данных, передает корреспондент ИА REGNUM 23 декабря. К таким данным пока будут относиться изображения лица и голос.

geralt Персональные данные

Устанавливаются правовые основы обработки биометрических персональных данных для осуществления идентификации и аутентификации с применением единой биометрической системы, «иных, в том числе государственных, информационных систем». Согласно документу, идентификация должна проводиться с помощью госсистемы, а аутентификация может быть осуществлена с применением иных информационных систем, прошедших аккредитацию.

Предусмотрено расширение способов саморегистрации физических лиц в единой биометрической системе. Подписание согласий на сбор и обработку биометрических данных будет возможно с использованием усиленной неквалифицированной электронной подписи Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) — «Госуслуги».

На уровне закона закреплен запрет на принудительный сбор биометрии, предполагается в будущем установить ответственность за подобное принуждение.

Вводится запрет на любую дискриминацию людей, отказывающихся предоставлять свои биометрические данные.

Закрепляется порядок отказа гражданина от сдачи биометрии. Сделать это можно будет в письменной форме через любое отделение МФЦ. Также гражданин сможет отозвать в любой момент ранее данное согласие на обработку биометрии. Такие же действия могут быть совершены родителями в отношении детей. Следить за разрешениями и запретами на использование персональных данных, в том числе биометрических, станет возможным через портал «Госуслуги».

Хранить такие персональные данные разрешается только на территории РФ.

«Единая биометрическая система будет работать в привязке к единой системе идентификации и аутентификации, в которой хранятся такие данные. Оператор будет нести гражданскую, уголовную и административную ответственность», — отметил глава комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас.

Уже в России собрано порядка 70 млн биометрических данных, большая их часть находится в обороте коммерческих компаний — банков, операторов связи.

«Давайте реально смотреть на ситуацию. Сейчас большинство наших граждан уже сейчас пользуются соцсетями, где размещают фотографии, выступления, образцы голоса. Все это есть в свободном доступе в отношении большого количества граждан. Когда вы, коллеги, получаете визу, вам предлагается сдача отпечатка пальца. Конечно, эти базы должны быть защищены не только для того, чтобы эти данные не могли утечь за границу, но и для того в первую очередь, чтобы этими данными не могли воспользоваться, в том числе из нашей страны, с недобрыми, криминальными намерениями», — подчеркнул Клишас.

В ближайшее время планируется ужесточить наказание за утечки персональных данных.