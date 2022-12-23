Москва, 23 декабря, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Сенатор Елена Мизулина допустила создание роботов, которые использовали бы биометрические данные реальных людей из создающейся базы в связи с принятием закона о сборе биометрии, передает корреспондент ИА REGNUM 23 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Елена Мизулина

«Не будет ли оператор манипулировать этими данными? Кто видел, как работают технические устройства, которые изготавливают в режиме 3D разные материалы и изделия, тот может предположить, что одним из таких последствий злоупотреблений операторов связи может быть продажа — закон, статья 12, это разрешает продажу таких данных, тот может прогнозировать, что в последующем (при помощи — ред.) 3D печати можно изготовить робота-человека, которому будут присвоены эти биологические уникальные характеристики реального человека», — заявила Мизулина.

Совфед обсуждает закон, который устанавливает правовые основы обработки биометрических персональных данных для осуществления идентификации и аутентификации с применением единой биометрической системы. Биометрическими данными пока считаются изображение лица и голос — те данные, которые уже доступны, например, в соцсетях.