Луганск, 23 декабря, 2022, 10:46 — ИА Регнум. Силы Луганской Народной Республики за сутки уничтожили до 35 боевиков ВСУ, сообщили 23 декабря в Народной милиции ЛНР.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Солдаты ВСУ

«За сутки противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 35 человек личного состава», — говорится в телеграм-канале ведомства.

Также были уничтожены танк, три бронетранспортера, две артиллерийские установки и 12 единиц специальной автомобильной техники ВСУ.

Напомним, днём ранее силы Луганской Народной Республики уничтожили за сутки до 50 боевиков ВСУ, а силы Донецкой Народной Республики совместно с ВС России уничтожили более 30 киевских карателей.