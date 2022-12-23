Киев, 23 декабря, 2022, 10:06 — ИА Регнум. В Киеве и Киевской области продолжаются экстренные отключения электроэнергии. Об этом 23 декабря сообщает пресс-служба украинской энергетической компании Украины ДТЕК.

Цитата из к/ф «Газовый свет». реж Джордж Кьюкор. 1944. США Свет гаснет

По информации пресс-службы поставщика энергии, в столице Украины и Киевской области продолжают экстренно отключать свет. Уточняется, что графики отключений электроэнергии не действуют.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в украинском городе Борисполе на протяжении нескольких суток полностью отключено энергоснабжение.

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