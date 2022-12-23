Москва, 23 декабря, 2022, 09:48 — ИА Регнум. Потенциал прогрессивной системы налогообложения в России не исчерпан, за счет повышенной ставки возможно финансирование закупок лекарств для тяжелобольных и специальной военной операции. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 декабря, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Партия выступила с предложением создать специальный Фонд поддержки армии и флота, который бы финансировался из налогов для самых богатых граждан в размере 18%. Из 5% дополнительных налогов 2%, как и сейчас, будут идти в фонд «Круг добра», а остальные 3% — в Фонд поддержки армии и флота», — заявил Миронов.

Он обратил внимание «на потрясающую динамику» расходов фонда «Круг добра», его глава правления Александр Ткаченко рассказал, что расходы организации на закупку лекарств тяжелобольным детям в 2022 году по сравнению с предыдущим годом выросли более чем в два раза: с 30,8 млрд до 63,2 млрд рублей.

Значит, делает вывод Миронов, видна и динамика его доходов, которые формируются за счет повышенной ставки НДФЛ в 15% для самых богатых жителей России.

«С началом специальной военной операции остро встал вопрос о поддержке нашей армии и мобилизованных граждан. При этом очевидно, и на это неоднократно указывал президент, что все социальные обязательства перед населением должны выполняться независимо от ситуации на фронте», — рассуждает парламентарий.

В Госдуме регулярно предлагают отказаться от плоской шкалы НДФЛ в 13%, в 2020 году принято решение, что граждане, которые получают более 5 млн рублей в год, платят 15%. Эти дополнительные 2% «окрашены» и идут в специальный фонд «Круг добра» на оплату операций и лечение детей.