Москва, 23 декабря, 2022, 07:30 — ИА Регнум. Россия в ответ на введённый потолок цен в 2023 году может сократить на 500–700 тыс. баррелей в сутки добычу нефти. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

Minenergo.gov.ru Александр Новак

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Россия планирует запретить поставки нефти в страны, которые будут требовать соблюдения введённого потолка цен. Таким образом, за год снижение добычи может составить 5–7%.

За 2022 год добыча нефти в РФ будет увеличена на 2%, до 525 млн тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, указ об ответных мерах на введение потолка цен на нефть будет подписан в начале следующей недели, 26 декабря — 1 января, заявил 22 декабря президент России Владимир Путин.