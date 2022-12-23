Вашингтон, 23 декабря, 2022, 07:19 — ИА Регнум. Специальный комитет палаты представителей США опубликовал доклад на 800 страницах по итогам расследования штурма Капитолия.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

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Комитет рекомендовал минюсту предъявить экс-президенту США Дональду Трампу четыре уголовных обвинения, в том числе в подстрекательстве или содействии мятежу, когда его сторонники ворвались в здание Конгресса с намерением сорвать утверждение победы на выборах Джо Байдена.

«Президент Трамп и некоторые другие лица разработали ряд очень конкретных планов из множества отдельных элементов, но все с одной целью — помешать, воспрепятствовать или повлиять на подсчёт голосов выборщиков 6 января и тем самым отменить законные результаты выборов. Президент Трамп знал о том, что план незаконен, ещё до 6 января», — считают в комитете.

Как сообщало ИА REGNUM, основания для привлечения к уголовной ответственности Дональда Трампа видит конгрессмен Адам Шифф, состоящий в комитете по расследованию штурма Капитолия 6 января 2021 года.