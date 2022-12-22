Москва, 23 декабря, 2022, 02:04 — ИА Регнум. Руководитель Министерства финансов РФ Антон Силуанов считает причиной роста курса доллара увеличение объёма ввозимых в Россию товаров. Об этом он заявил журналистам 22 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

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Он уверен, что введение «потолка цен» на российскую нефть оказывает на рынок только моральное воздействие и не приводит к изменению курса валют. Силуанов видит причиной ослабления рубля увеличение импорта. Глава Минфина также напомнил, что курс рубля «плавающий».

«Импорт, во-первых, пошёл более активно. В первую очередь за счёт этого», — сказал Антон Силуанов, подчеркнув, что « наверняка ограничения, которые были введены на нефть, на газ, с точки зрения финансовых последствий сегодня не действуют ».

Как сообщало ИА REGNUM, курс доллара вечером 22 декабря опустился ниже 69 рублей после того, как утром этого же дня превысил 72 рубля впервые с 29 апреля.