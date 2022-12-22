Москва, 23 декабря, 2022, 01:36 — ИА Регнум. В департаменте Северной Америки МИД РФ просят Вашингтон не доводить ситуацию до прямого столкновения США и России. Угрозу такого развития событий констатировал директор дипломатической структуры Александр Дарчиев в интервью ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и США

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«Остаётся лишь надеяться, что в Вашингтоне прислушаются к голосу разума и не доведут дело до прямого столкновения между Россией и США», — отметил он.

По словам Александра Дарчиева, если Вашингтону не хватит мудрости, то это может быть чревато разрывом дипломатических отношений между Россией и США «со всеми вытекающими последствиями».

Он также считает, что изначально инициатором разрушения отношений между странами был Вашингтон, который довёл ситуацию до точки невозврата, а теперь обвинил в этом Москву. Тем не менее у России нет намерения целенаправленно разрывать контакты с Соединенными Штатами, если там не предпримут «злонамеренные провокации», не оставляющие выбора.

Как сообщало ИА REGNUM, украинский лидер Владимир Зеленский в ходе визита в Вашингтон заявил, что не готов идти на компромиссы ради заключения мира с Россией. Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал его предложения по этому вопросу хорошим стартом и подчеркнул, что достигнуть договорённостей мешает позиция РФ. Инициативы украинского лидера уже обсуждаются США с другими странами по всему миру, пояснил Блинкен.