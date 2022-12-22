Москва, 22 декабря, 2022, 23:47 — ИА Регнум. Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл призвал рассмотреть и закрепить отсрочку от мобилизации для духовенства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Патриарх Кирилл

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По словам патриарха, в законодательстве отсрочка от мобилизации для представителей духовенства на сегодняшний день не предусмотрена. С Минобороны удалось договориться и принять временное решение — пребывающие в сане под мобилизацию не попадают.

В дальнейшем отсрочку для духовенства от мобилизации планируется закрепить официально.

«Мною уже дано соответствующее поручение правовому управлению Московской патриархии», — пояснил патриарх Кирилл.

Как сообщало ИА REGNUM, патриарх Кирилл призвал к молитве за Россию.