Вашингтон, 22 декабря, 2022, 23:06 — ИА Регнум. Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен заявил, что Америка рассчитывает на помощь КНР в преодолении кризиса, связанного с ядерными и ракетными разработками Северной Кореи. Вашингтон сохраняет готовность к двустороннему дипломатическому диалогу с Пхеньяном, об этом заявил госсекретарь 22 декабря в ходе пресс-конференции по итогам года.

Иван Шилов ИА REGNUM КНДР

Читайте также: США настаивает на проверке возможных поставок оружия России из КНДР

«Китаю в этом вопросе предстоит сыграть важную роль. У него самые прочные и глубокие отношения с Северной Кореей. Считаю, что интересам Китая отвечает прекращение этого рода провокационных действий», — сказал Блинкен.

Он подтвердил, что будет просить руководство Китая повлиять на КНДР в ходе запланированного на начало 2023 года визита в Пекин.

Госсекретарь намерен убедить Корею «двигаться в другом направлении».

«Мы открыты для дипломатии без каких бы то ни было предварительных условий. Мы сохраняем приверженность денуклеаризации Корейского полуострова», — добавил он.

По словам Блинкена, Вашингтон, Сеул и Токио планируют разворачивать такие системы вооружений, которые позволяют «защищаться от любой агрессии Северной Кореи».

Как сообщало ИА REGNUM, постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что американские дипломаты поднимут в Совбезе организации вопрос о якобы поставках со стороны КНДР оружия частной военной компании «Вагнер».