Прага, 22 декабря, 2022, 22:27 — ИА Регнум. Евросоюз официально 22 декабря установил потолок цен на газ на уровне 180 евро за Мвт·ч (почти 1,85 тыс. евро за 1 тыс. куб. метров). Об этом заявлено на заседании Совета ЕС.

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Министры энергетики стран — членов Евросоюза согласовали потолок цен на газ из России.

«Мы договорились о предельных ценах на газ. Таким образом, было достигнуто очень важное соглашение, которое обеспечит доступную энергию для европейских домохозяйств и предприятий», — написал в своём Twitter премьер-министр Чехии Петр Фиала.

Как сообщало ИА REGNUM, установление западными странами так называемого «потолка цен» на энергоресурсы не принесет России никакого ущерба, заявил 22 декабря президент Владимир Путин.