В российской школьной программе утверждён блок военной подготовки
Минпросвещения утвердило школьную программу с включением начальной военной подготовки
Москва, 22 декабря, 2022, 21:51 — ИА Регнум. Программа школьного образования с военной подготовкой в рамках основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) и блоком про специальную военную операцию на уроках истории вошли в новую программу школьного образования. Соответствующий приказ подписан главой Минпросвещения Сергеем Кравцовым 23 ноября, зарегистрирован документ 22 декабря.
Согласно документу, учеников 10–11-х классов на уроках ОБЖ научат обращаться с оружием и оказывать первую помощь.
По курсу «История России» учеников ознакомят с геополитическим кризисом 2022 года, включая события СВО.
Школы перейдут на реализацию единых образовательных программ до 1 сентября 2023 года.
Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября Сергей Кравцов заявил, что курс по начальной военной подготовке в школах будет внеурочным, его включение в учебный план зависит от педагогов и родителей.
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