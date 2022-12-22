Россия готовит ответные меры на потолок цен на нефть
Путин анонсировал дату подписания указа об ответных мерах на введение потолка цен на нефть
Москва, 22 декабря, 2022, 21:00 — ИА Регнум. Указ об ответных мерах на введение потолка цен на нефть будет подписан в начале следующей недели, 26 декабря — 1 января, заявил 22 декабря президент России Владимир Путин.
По словам главы государства, ответные меры станут предупредительными.
При этом потолок цен на нефть не наносит России никакого ущерба, подчеркнул Путин, а ожидания Запада по ограничению доходов российского бюджета не оправдаются.
Страна ничего не теряет, нефть реализуется примерно в тех же ценах, сказал российский лидер.
Напомним, 5 декабря 2022 года Австралия, страны G7 и Евросоюз ввели потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель, кроме поставок топлива по нефтепроводу «Дружба».
Как сообщало ИА REGNUM, эксперты считают, что, в то время как в России согласовывают ответные меры на западную политику потолка цен на российские энергоресурсы, ЕС ждёт очередная волна банкротств.