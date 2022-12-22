Москва, 22 декабря, 2022, 21:00 — ИА Регнум. Указ об ответных мерах на введение потолка цен на нефть будет подписан в начале следующей недели, 26 декабря — 1 января, заявил 22 декабря президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По словам главы государства, ответные меры станут предупредительными.

При этом потолок цен на нефть не наносит России никакого ущерба, подчеркнул Путин, а ожидания Запада по ограничению доходов российского бюджета не оправдаются.

Страна ничего не теряет, нефть реализуется примерно в тех же ценах, сказал российский лидер.

Напомним, 5 декабря 2022 года Австралия, страны G7 и Евросоюз ввели потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель, кроме поставок топлива по нефтепроводу «Дружба».

Как сообщало ИА REGNUM, эксперты считают, что, в то время как в России согласовывают ответные меры на западную политику потолка цен на российские энергоресурсы, ЕС ждёт очередная волна банкротств.