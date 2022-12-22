Москва, 22 декабря, 2022, 21:06 — ИА Регнум. Инфляция в России незначительно превысит 12% по итогам 2022 года, спрогнозировал 22 декабря президент Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

«Инфляция будет в этом году чуть больше 12%. По итогам I квартала 2023 года — будет стремиться к целевым показателям в 4-5%. Это очень хороший тренд», — считает российский лидер.

Напомним, по прогнозу Минэкономразвития, в годовом выражении инфляции в России составит 12,04%. На целевой показатель в 4%, согласно проекту федерального бюджета на 2023 и плановый период до 2025 года, предполагается выйти в 2024 году.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря Путин заявил, что Россия прошла 2022 год уверенно.

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