Вашингтон, 22 декабря, 2022, 21:14 — ИА Регнум. Частная военная компания «Вагнер» получила от КНДР новую партию оружия, планируются новые поставки, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Иван Шилов ИА REGNUM ЧВК «Вагнер»

«Мы можем подтвердить, что сегодня КНДР завершила первоначальную поставку оружия ЧВК «Вагнер», которая заплатила за эту технику. В прошлом месяце КНДР поставила в Россию ракеты и снаряды для использования «Вагнером», — утверждает представитель администрации США.

Поставки оружия не изменят динамику на поле боя, уверен Кирби.

Как сообщало ИА REGNUM, американские власти намерены добиваться того, чтобы «вагнеровцы» не могли использовать любое оружие, произведённое где-либо с использованием американского оборудования.

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