Москва, 22 декабря, 2022, 20:02 — ИА Регнум. Установление западными странами так называемого «потолка цен» на энергоресурсы не принесет России никакого ущерба, заявил 22 декабря президент Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Российский газ

Что касается нефти, то Россия продает ее примерно по тем же ценам, которые установлены этими ограничениями, сказал президент.

Установление потолка цен на газ аналогичным образом не принесет ничего хорошего в том числе и самому Западу, отметил Владимир Путин.

Следствием разрушения рыночных механизмов может стать то, что цены «взлетят до небес», допускает президент.

Запад пытается использовать нерыночные инструменты, поскольку привык грабить другие страны и не хочет отказываться от этой практики, добавил он.