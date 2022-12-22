Москва, 22 декабря, 2022, 20:37 — ИА Регнум. Глава Центра развития культурных инициатив и Университета креативных индустрий Сергей Першин предложил создать на Крымском полуострове молодёжный просветительский курорт. Эту инициативу поддержал президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

Першин обратился к российскому лидеру на выставке проектов Дома молодёжи, которая организована в Манеже. Поделившись идеей, глава центра сказал, что для её реализации необходима поддержка президента.

По словам Першина, молодёжь чаще придумывает новое, чем заимствует.

«Вы поручали создать сеть всесезонных курортов, отличное место — Новобережье, давайте сделаем там первый в России, а может быть, в мире молодёжный просветительский курорт», — предложил Путину Першин.

Глава страны отметил, что места там хватает. «Надо с властями Крыма местными договориться так, чтобы это вписывалось в их программы развития», — сказал Путин.

Першин заверил президента, что находится в коммуникации с властями Крыма.

«Тогда попросим пообсуждать», — высказался Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России заявил о необходимости внедрения для молодёжи отдельного академического курса по истории. В текущей ситуации также важны просветительские проекты, всё необходимое для этого в стране есть.