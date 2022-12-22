Москва, 22 декабря, 2022, 18:38 — ИА Регнум. Курс доллара вечером 22 декабря опустился ниже 69 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

На 17:24 мск курс доллара составлял 68,94 руб. При этом курс евро к 17:17 мск опускался до 73,99 руб. Позже снижение замедлилось: к 17:35 мск доллар был на уровне 69,45 руб.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 22 декабря курс доллара впервые с 29 апреля поднялся выше 72 рублей.