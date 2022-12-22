Пекин, 22 декабря, 2022, 18:05 — ИА Регнум. Встреча председателя КНР Си Цзиньпина с зампредом Совета безопасности России Дмитрием Медведевым ознаменовала единство Пекина и Москвы и стала прологом к изменениям, считают читатели китайской газеты «Гуаньча». Они тепло приветствовали визит Медведева в комментариях к соответствующей публикации.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

По словам одного из читателей, продвижение китайско-российских отношений означает сегодня стремление к более справедливому и разумному глобальному управлению.

«Если кратко: Медведев поехал в Китай, Зеленский поехал в США, а Путин поехал в Белоруссию, вот он, ритм крупных перемен!» — написал другой пользователь.

Ещё один комментатор подчеркнул, что Китай и Россия — одновременно соседи, партнёры и друзья. Его поддержал читатель, заявивший о «вечном единстве» Пекина и Москвы в условиях, когда Вашингтон враждебно относится к обоим государствам.

Один из пользователей предположил, что «готовится большой шаг», так как президент России Владимир Путин «очень занят».

Другие комментаторы называли российского гостя «товарищем Медведевым», тепло приветствовали его и отмечали, что Россию и Китай связывает «настоящее прагматичное сотрудничество» ради развития и взаимной выгоды.

Как сообщало ИА REGNUM, встреча Си Цзиньпина и Дмитрия Медведева состоялась 21 декабря в государственной резиденции «Дяоюйтай». Политики обсудили международные вопросы, включая конфликт на Украине.

Читайте также: Политолог назвал истинную причину поездки Медведева в Китай