Вашингтон, 22 декабря, 2022, 17:26 — ИА Регнум. Владимир Зеленский приехал в Белый дом, одетый как менеджер стриптиз-клуба, и стал требовать деньги. Об этом 22 декабря заявил ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон.

president.gov.ua Владимир Зеленский в толстовке

«В Белый дом приехал Зеленский, одетый как менеджер стриптиз-клуба, и начал требовать деньги», — сказал Карлсон.

По его словам, никто ещё не выступал перед Конгрессом США в толстовке, но его любят гораздо больше, чем любого из американцев. При этом его никто не выгнал, а наоборот, вместо этого делали всё, что он хотел.

Он добавил, что действия американских конгрессменов относительно киевского режима являются «двухпартийным мазохизмом».

Как сообщало ИА REGNUM, член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин заявила, что выступление Зеленского в Конгрессе США является абсурдом.

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