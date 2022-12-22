Москва, 22 декабря, 2022, 16:32 — ИА Регнум. Для систем противовоздушной обороны (ПВО) противника российские гиперзвуковые ракеты «Кинжал» оказались неуязвимы. Об этом 22 декабря заявил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

Иван Шилов ИА REGNUM Истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал»

«Авиационный ракетный комплекс «Кинжал» показал высокую эффективность и неуязвимость по отношению к системам ПВО, развёрнутым на Украине», — сказал Герасимов.

Он добавил, что гиперзвуковое оружие в боевых условиях было впервые применено в ходе российской спецоперации.

Напомним, первое применение «Кинжалов» состоялось 18 марта, когда боевая часть ракеты уничтожила защищенный подземный арсенал, расположенный в горной местности в Ивано-Франковской области.