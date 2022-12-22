Москва, 22 декабря, 2022, 16:00 — ИА Регнум. На Соборной площади Кремля нарядили новогоднюю ёлку. В основном игрушки и гирлянды выполнены в золотом, белом и красном цветах.

Марина Каширская ИА REGNUM Елочные украшения

Главной ёлке страны почти 95 лет. Диаметр ствола дерева составляет 56 сантиметров, высота — 27 метров.

Подходящее по стандартам Кремля дерево нашли во время занятий школьного лесничества. В дальнейшем ученики задумали из семян шишек ели вырастить саженцы и высадить их на месте спиленного дерева.

Выбирали главную ёлку России из 62 деревьев.

Как сообщало ИА REGNUM, в первом корпусе Кремля, где располагаются кабинеты президента России Владимира Путина, также установили новогоднюю ёлку.

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