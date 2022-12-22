Санкт-Петербург, 22 декабря, 2022, 15:38 — ИА Регнум. В предстоящую новогоднюю ночь метрополитен и наземный общественный транспорт Санкт-Петербурга будут работать в круглосуточном режиме. Об этом 22 декабря сообщил вице-губернатор города Кирилл Поляков, курирующий транспортную сферу.

Дарья Драй ИА REGNUM Новогодняя атмосфера в Петербурге

Ранее предполагалось, что в ночь с 31 декабря на 1 января до 02:00 будет продлена работа метрополитена (закрытие на вход в 01:00), а автобусы, троллейбусы и трамваи будут курсировать по штатному расписанию выходного дня. Однако теперь в Смольном пересмотрели эти планы.

«Станции метро будут открыты на вход и выход пассажиров с 01:00 до 05:00. На улицах будет работать 31 маршрут наземного транспорта: 20 автобусных, 6 троллейбусных, 5 трамвайных. Интервал движения — 30 минут», — объявил вице-губернатор.

Как предполагается, аналогичный график работы общественного транспорта будет действовать и в рождественскую ночь, с 6 на 7 января. В эту ночь наземный транспорт будет работать по девяти маршрутам: семь автобусных и два троллейбусных. Интервал движения составит 30 минут.

Как сообщало ИА REGNUM, в Петербурге в эту новогоднюю ночь не будет праздничного салюта и концерта на Дворцовой площади. Однако состоятся все детские мероприятия, а для жителей и гостей работает рождественская ярмарка.