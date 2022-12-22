Сеул, 22 декабря, 2022, 15:32 — ИА Регнум. В 2023 году КНДР может активизировать деятельность, направленную на кражу информации о новейших технологиях. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Национальную разведывательную службу Южной Кореи.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Согласно опубликованным данным, для выполнения пятилетнего плана северокорейские хакеры могут сконцентрировать свое внимание на краже информации о полупроводниках, оборонной промышленности, а также о политике Южной Кореи и США в отношении КНДР.

Также в Сеуле ожидают активизации усилий по краже криптовалюты.

По данным службы, с 2017 года хакеры украли $1,2 млрд в криптовалюте. Более половины этой суммы приходится на 2022 год.