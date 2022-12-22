Москва, 22 декабря, 2022, 15:19 — ИА Регнум. Правительство России ожидает, что Франция осудит террористический акт против главы «Русского дома» Дмитрия Сытого в Центрально-Африканской Республике. Об этом 22 декабря в ходе брифинга сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Mid.ru Мария Захарова

Захарова призвала французские власти, раздувающие антироссийскую кампанию, чаще задумываться о последствиях своей деятельности.

«Мы надеемся и ждем, что Париж выскажет слова сочувствия, сожалений и осуждений в связи с произошедшим терактом, коль скоро тема России в Африке их так интересует в последнее время», — заявила Захарова.

Дипломат подчеркнула, что Москва ожидает тщательного расследования теракта в ЦАР, а также выразила надежду на то, что «авторы понесут справедливое наказание».

Она отметила, что если бы в Центрально-Африканской Республике искусственно не создавалась «негативная, порой истеричная, токсичная» информационная атмосфера вокруг представителей России, то таких инцидентов удалось бы избежать.

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