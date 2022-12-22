Москва, 22 декабря, 2022, 14:48 — ИА Регнум. Международная федерация по хоккею с мячом запретила сборным России и Белоруссии участвовать в чемпионате мира 2023 года, о решении было объявлено 22 декабря.

(сс) Anemone Nemorosa Хоккей с мячом

Турнир должен был пройти в России, позже его перенесли в Швецию.

Поводом для отстранения российской и белорусской команд названа «геополитическая ситуация».

До октября 2022 года Международную федерацию по хоккею с мячом возглавлял Борис Скрынник. Его преемником стал норвежец Стейн Педерсен.

В декабре 2022 года президент Владимир Путин заявил, что Россия расширит практику организации соревнований высокого уровня для своих атлетов. Предполагается также привлекать к этим соревнованиям спортсменов из дружественных стран.