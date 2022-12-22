Москва, 22 декабря, 2022, 14:14 — ИА Регнум. Специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы выполнили 75% запланированных работ по благоустройству возле станции Большой кольцевой линии метро (БКЛ) «Нагатинский затон» на юге Москвы. Полностью их завершат летом 2023 года. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 декабря заявил заместитель мэра в правительстве Москвы Пётр Бирюков.

Югасов Владимир ИА REGNUM Нагатинский затон. Москва

«С открытием двух новых станций БКЛ «Нагатинский затон» и «Кленовый бульвар» значительно увеличится число пешеходов на прилегающих улицах, поэтому главная задача — сделать территории в районе метро комфортными для местных жителей и пассажиров, обустроить удобные маршруты от жилой застройки», — отметил Бирюков.

Уже завершаются работы по обустройству тротуаров и замене асфальта на проезжей части. Также планируется обновить систему освещения, установить шесть современных остановочных павильонов. На дорогах появятся парковочные карманы. Кроме того, под землю в кабельную канализацию уберут воздушные линии.

В зону благоустройства вошли Коломенская улица и набережная Нагатинского затона. Как уточнил глава Комплекса городского хозяйства Москвы, в рамках проекта появится прогулочный экомаршрут с местами для тихого отдыха, детской площадкой и зоной воркаута.