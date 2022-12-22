Санкт-Петербург, 22 декабря, 2022, 13:25 — ИА Регнум. Около пяти тысяч петербургских школьников средних и старших классов по решению родителей переведены на учёбу в дистанционном режиме из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом 22 декабря сообщила вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина, курирующая образовательную сферу города.

Иван Шилов ИА REGNUM Дистанционное обучение

«Почти 5 тысяч школьников с 5-го по 11-й класс из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ в предпоследнюю неделю года выбрали смешанный формат обучения. Как и в пандемию коронавируса, Петербург старается находить гибкие решения», — отметила чиновница Смольного.

Смешанный формат подразумевает дистанционную учебу ребенка с использованием интернета и очную аттестацию полученных знаний в своей школе. Этот формат широко применялся в Петербурге в период пандемии и показал свою эффективность для снижения заболеваемости при сохранении качества учёбы.

Кроме того, Потехина сообщила, что 21 декабря, в первый день после досрочного завершения второй четверти для школьников младших классов, на досрочные каникулы ушли порядка 70% младшеклассников. Напомним, несмотря на раннее завершение четверти и выставление итоговых оценок, младшие классы открыты в режиме дополнительного образования, и родители могут привести туда здоровых детей, если их не с кем оставить дома.

«Мы ожидали, что 21 декабря в школу придут меньше половины детей, чьи родители работают. В реальности на каникулы ушли больше 70% школьников младших классов. Для оставшихся детей организованы работа в кружках, развивающие занятия и новогодние мероприятия», — отметила Ирина Потехина.

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Напомним, в Петербурге порядка половины всех заболевших гриппом и госпитализированных с этим заболеванием составляют дети школьного возраста.