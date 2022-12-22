Москва, 22 декабря, 2022, 11:13 — ИА Регнум. Уехавшим IT-специалистам нужно оставить возможность работать на благо России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 декабря, об этом заявил руководитель фракции «Новые люди» в Госдуме Алексей Нечаев.

Иван Шилов ИА REGNUM IT

Выступая на заключительном пленарном заседании осенней сессии, он заявил, что действительно среди уехавших из России людей есть те, кто перешли на сторону противника, но таких немного.

«Признавать их предателями, запрещать им работать удаленно, придумывать какие-то новые налоги… Кому это выгодно? Мне кажется, России это невыгодно», — отметил Нечаев.

По его словам, «сегодняшний мир, мир 21-го века — это мир человеческого капитала».

«Да, очень важны и промышленность, и наши недра, но люди — это очень большая ценность», — добавил депутат.

Нечаев коснулся и темы уехавших специалистов IT- индустрии, которые, по его словам, вносят большой вклад своими разработками.

«Нам их не хватает сейчас в России. Пусть они удаленно работают на нашу общую победу. Не надо от них отмахиваться. Выгодно, полезно для них и для России, чтобы они продолжали работать на нас и с нами», — сказал он.