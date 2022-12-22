Москва, 22 декабря, 2022, 11:02 — ИА Регнум. Возраст призыва граждан может быть увеличен до 21 года уже в 2023 году. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 декабря, об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

«Это может произойти в следующем году», — заявил Картаполов, отметив, что увеличение возраста призыва граждан с 18 лет до 21 года может быть реализовано только через изменения законодательства.

На итоговой коллегии военного ведомства министр обороны России Сергей Шойгу объявил о поэтапном повышении начального возраста призывников с 18 до 21 года и одновременном увеличении предельного возраста для призыва с нынешних 27 лет до 30.

Министр обороны также призвал обеспечить возможность граждан поступать на военную службу по контракту «с первого дня прихода на службу».

Президент России Владимир Путин согласился с предложениями министра обороны Сергея Шойгу о поэтапном увеличении призывного возраста и других структурных изменениях в российских Вооружённых силах.

Ранее в Госдуме предложили увеличить до двух лет срок службы в армии.