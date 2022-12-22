Вашингтон, 22 декабря, 2022, 11:06 — ИА Регнум. Несмотря на радушный приём президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтоне, ряд республиканцев в Конгрессе США не готовы взять на себя обязательства по оказанию финансовой поддержки Украине. Об этом пишет газета Politico.

president.gov.ua Флаги США и Украины

Согласно опубликованным данным, законодатели-республиканцы опасаются, что средства могут пойти не по назначению.

Отвечая на вопрос журналистов о том, продолжит ли Вашингтон оказывать поддержку Украине в 2023 году, парламентский организатор в палате представителей республиканец Стивен Скэлис сообщил, что ситуация с финансированием заслуживает пристального внимания, подчеркнув, что Штаты заинтересованы в том, «чтобы деньги были тщательно изучены».

Другой член палаты представителей Уоррен Дэвидсон также сообщил, что США не намерены увеличивать финансирование. Он выразил заинтересованность в проведении инспекции, которая показала бы, куда Киев потратил выделенные средства, добавив, что Вашингтон сосредоточен на сдерживании конфликта, а не на его расширении.

Ещё один республиканец, Мэтт Гэтц похвалил Зеленского за то, что он ставит свою страну превыше всего, добавив, что американские политики, которые поддерживают украинского лидера, «не желают делать то же самое для своей страны».

Лидер республиканцев в палате представителей Конгресса США Кевин Маккарти сообщил о неизменности своей позиции. Он по-прежнему считает, что США необходимо сократить помощь Украине.