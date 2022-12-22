Киев, 22 декабря, 2022, 10:32 — ИА Регнум. Экстренные отключения света в Киеве продолжаются. Об этом 22 декабря сообщает пресс-служба украинской энергокомпании ДТЭК.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

По информации пресс-службы, экстренные отключения электроэнергии в столице Украины происходят каждый день с 19 декабря после взрывов на объектах критической инфраструктуры в Киевской области.

По словам директора украинского центра исследования энергетики Александра Харченко, в Киеве и области могут снова перейти от экстренных отключений электроэнергии к плановым в течение семи-десяти дней, при этом электричество абонентам будет поступать только десять часов в сутки.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что на Украине не смогли спрогнозировать сроки восстановления энергоснабжения.

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