Москва, 22 декабря, 2022, 10:35 — ИА Регнум. В 2023 году в России продолжат ощущаться негативные последствия санкций. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 декабря заявил директор Института социально-экономических исследований финуниверситета при правительстве РФ Алексей Зубец. Так он прокомментировал итоги исследования HeadHunter, которое показало, что 68% жителей РФ почувствовали на себе отрицательные последствия санкционного давления.

ИА REGNUM В труде

«Эти ощущения сохранятся и в 2023 году, — сказал Зубец. — Нефтяное эмбарго — это очень серьезная санкция. Это падение продаж нефти на 10–20%. И соответственно падение валютной выручки, сокращение возможностей бюджета и далее по списку. Кроме того, надо понимать, что многие санкции действительно имели отсроченный эффект. Кроме того, у нас более трети населения — это бюджетники и те, кто работает на правительство опосредованно, даже если они работают в частных компаниях. Понятно, что эти люди не пострадали, не потеряли деньги, но найти новую работу затруднительно, потому что рынок труда сильно изменился. Если вы работаете руками у станка, то у вас нет никаких проблем. Остальные действительно пострадали. Плюс к этому есть проблемы, связанные с целыми секторами экономики, где работала масса людей, инвестиции в которые сейчас сворачиваются на глазах. И ситуация не изменится. Негативный эффект санкций продолжит ощущаться. Это очевидно. И в некоторых областях ситуация даже будет ухудшаться. Вторичные, дополнительные санкции будут в течение года нас сильно давить».

Иными словами, как пояснил Зубец, процент жителей РФ, которые будут чувствовать на себе негативное влияние санкций, будет расти всю первую половину 2023 года.

«Сильнее прочих это почувствуют работники сферы финансов. Также будет затронут нефтегазовый сектор и воздушные перевозки — там даст о себе знать старение авиационного парка», — сказал Зубец.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский обсудили новые способы санкционного давления на РФ.