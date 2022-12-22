Киев, 22 декабря, 2022, 03:53 — ИА Регнум. Энергетики рассказали о ситуации с электроснабжением на Украине — лучше не становится, хуже всего приходится жителям Киева.

ИА REGNUM Электричество

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«Никаких изменений к лучшему. Ситуация с поставками в Киеве самая жесткая в стране. Ключевая проблема в Киеве сейчас не генерация, а сети. Не работает сеть, когда нет 60% трансформаторов. Невозможно поставлять электричество там, где вместо оборудования — ноль», — написал на своей странице в соцсетях руководитель действующей на территории Украины энергетической компании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко.

Ранее сообщалось, что без электричества находятся более 1 млн киевлян.

Как сообщало ИА REGNUM, в Киевской области энергетикам пришлось обесточить критическую инфраструктуру.