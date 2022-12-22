Донецк, 22 декабря, 2022, 09:53 — ИА Регнум. Российские бойцы из группировки «Отважные» в ходе спецоперации взяли штурмом позиции ВСУ и захватили в плен трех украинских боевиков, сообщает портал «Русская весна».

Иван Шилов ИА REGNUM Пленные ВСУ

Отмечается, что в результате боя несколько боевиков ВСУ были уничтожены.

«Двое пленных получили ранения, один из них тяжелый, ранены ноги и рука», — говорится в сообщении.

Раненым оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бойцы оперативно-боевого тактического формирования Донецкой Народной Республики «Каскад» взяли в плен украинских боевиков. В плен было взято более десяти укронацистов.

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