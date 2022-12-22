Москва, 22 декабря, 2022, 07:09 — ИА Регнум. При помощи самоходных гаубиц САУ 2С3 «Акация» российские военнослужащие нейтрализовали укреплённое формирование украинских националистов. Цели были обстреляны чётко и точно, рассказали 22 декабря в Министерстве обороны России.

Vitaly V. Kuzmin САУ «Акация»

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Ведомство опубликовало видео, на котором артиллеристы заряжают гаубицу и запускают снаряды. Удары наносятся по заранее разведанным целям.

«Подавляем силы противника. Обстреливаем, делаем несколько выстрелов, меняем позицию и продолжаем работать по тем же координатам. То есть выполняем свою работу чётко, грамотно, поэтому всё в порядке с нами. Отрабатывали по целям, отработали хорошо, техника поражена», — рассказал военнослужащий РФ.

Обстрел целей ведётся осколочными, осколочно-фугасными и фугасными снарядами. Бронированную технику ВСУ уничтожают особыми боеприпасами.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минобороны РФ в своем телеграм-канале показало видео работы расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» Центрального военного округа. На кадрах видно, как артиллеристы развернули и навели «Град» по целям, нанесли ракетные удары, а также произвели смену позиций.