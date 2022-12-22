Минобороны РФ рассказало об уничтожении укреплений украинских националистов
Минобороны РФ: российские артиллеристы уничтожили укреплённую позицию киевских боевиков
Москва, 22 декабря, 2022, 07:09 — ИА Регнум. При помощи самоходных гаубиц САУ 2С3 «Акация» российские военнослужащие нейтрализовали укреплённое формирование украинских националистов. Цели были обстреляны чётко и точно, рассказали 22 декабря в Министерстве обороны России.
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Ведомство опубликовало видео, на котором артиллеристы заряжают гаубицу и запускают снаряды. Удары наносятся по заранее разведанным целям.
Обстрел целей ведётся осколочными, осколочно-фугасными и фугасными снарядами. Бронированную технику ВСУ уничтожают особыми боеприпасами.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минобороны РФ в своем телеграм-канале показало видео работы расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» Центрального военного округа. На кадрах видно, как артиллеристы развернули и навели «Град» по целям, нанесли ракетные удары, а также произвели смену позиций.