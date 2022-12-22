Москва, 22 декабря, 2022, 06:56 — ИА Регнум. В арбитраж Москвы поступил крупный финансовый иск, истцами в котором выступают пять иностранных компаний. Они требуют взыскать с ПАО «Совкомбанк» почти 9,5 млрд рублей. Дело пока к производству не принято и дата заседания по рассмотрению обоснованности претензий не назначена, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Исковое заявление от «Вантросо трейдинг ЛТД», «Куллен холдингс лимитед», «Беста холдингс лимитед», «Алинор инвестментс лимитед» и «Лисенто инвестментс ЛТД» поступило в базу суда 20 декабря 2022 года. В качестве третьих лиц в споре выступает Генпрокуратура России, а также Федеральная служба судебных приставов и Михаил Абызов.

Сумма претензий составляет 9 464 195 874,76 рубля. Детали спора пока не раскрывались.

Напомним, бывший министр РФ по координации деятельности «Открытого правительства» Михаил Абызов ранее стал фигурантом уголовного дела, связанного с выводом миллиардов рублей за пределы страны через группу офшорных компаний. В рамках гражданского иска надзорная инстанция в 2021 году взыскала с экс-министра 22 млн долларов США.