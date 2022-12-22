С «Совкомбанка» пытаются взыскать 9,5 млрд рублей. По делу Абызова?
Пять офшорных компаний пытаются взыскать 9,5 млрд рублей с «Совкомбанка»
Москва, 22 декабря, 2022, 06:56 — ИА Регнум. В арбитраж Москвы поступил крупный финансовый иск, истцами в котором выступают пять иностранных компаний. Они требуют взыскать с ПАО «Совкомбанк» почти 9,5 млрд рублей. Дело пока к производству не принято и дата заседания по рассмотрению обоснованности претензий не назначена, передаёт ИА REGNUM.
Исковое заявление от «Вантросо трейдинг ЛТД», «Куллен холдингс лимитед», «Беста холдингс лимитед», «Алинор инвестментс лимитед» и «Лисенто инвестментс ЛТД» поступило в базу суда 20 декабря 2022 года. В качестве третьих лиц в споре выступает Генпрокуратура России, а также Федеральная служба судебных приставов и Михаил Абызов.
Сумма претензий составляет 9 464 195 874,76 рубля. Детали спора пока не раскрывались.
Напомним, бывший министр РФ по координации деятельности «Открытого правительства» Михаил Абызов ранее стал фигурантом уголовного дела, связанного с выводом миллиардов рублей за пределы страны через группу офшорных компаний. В рамках гражданского иска надзорная инстанция в 2021 году взыскала с экс-министра 22 млн долларов США.