Вашингтон, 22 декабря, 2022, 04:48 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский выступил 22 декабря в Конгрессе США. Он заверил представителей законодательного органа в победе Киева над Москвой и подарил Конгрессу флаг Украины.

Флаг независимой и демократической Украины

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По словам Зеленского, знамя он привёз из зоны военных действий в Артёмовске. Флаг попросили передать военнослужащие. Во время передачи конгрессменам он был упакован в коробку.

Речь украинского лидера в Конгрессе приветствовали аплодисментами. Выступая, Зеленский упоминал о лидерстве США на мировой арене. Члены американского законодательного органа слушали его стоя.

Глава киевского режима поблагодарил Конгресс за уже предоставленную финансовую помощь и за ту, которая ещё последует в будущем.

Как сообщало ИА REGNUM, президенту США Джо Байдену украинский лидер подарил «Крест боевых заслуг» от военнослужащего ВСУ — командира батареи HIMARS. Награду он привёз из Артёмовска.