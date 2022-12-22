Вашингтон, 22 декабря, 2022, 04:15 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден в ходе визита украинского коллеги Владимира Зеленского заверил, что Штаты и в дальнейшем будут укреплять ВСУ, в том числе и противовоздушную оборону.

Phil Roeder Президент США Джо Байден

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«Мы собираемся предоставить Украине ракетные комплексы Patriot и обучить ваших военных тому, как правильно их использовать», — сказал Байден.

Учить киевских боевиков будут «в третьих странах».

По словам Зеленского, он остался «доволен переговорами» и с «чудесными новостями» возвращается домой.

Как сообщало ИА REGNUM, очередной пакет военной помощи Украине от США оценивается в почти 2 млрд долларов. В «набор» входит батарея ЗРК Patriot, ракеты HARM, боеприпасы и другое оружие. Список опубликовало минобороны США 21 декабря.