Вашингтон, 22 декабря, 2022, 03:37 — ИА Регнум. Кино «Навальный» американского производства может получить премию «Оскар» как лучший полнометражный документальный фильм. Ленту могут включить в номинанты по этой категории, сообщили в американской академии киноискусств.

Day Donaldson Навальный

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На сайте академии опубликован шорт-лист претендентов на «Оскар» в разных номинациях. В их числе есть в том числе фильм Дэниела Роэра о российском оппозиционном политике Алексее Навальном.

Помимо «Навального» на победу в категории полнометражных документальных фильмов также претендуют киноленты «Всё, что дышит» (Индия, Шаунак Сен) и фильмы американского производства «Потомок» (Маргарет Браун), «Вся красота и кровопролитие» (Лора Пойтрас), «Вулкан любви» (Сара Доса), «Движение Джейн» (Тии Лессин и Эмма Пилдс), «Дэвид Боуи: Moonage Daydream» (Бретт Морген). Всего из 15 картин будут выбраны пять.

Также представлен шорт-лист премии за лучший иностранный фильм, российские киноленты в него не попали.

Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело в отношении российского блогера Алексея Навального не является политически мотивированным. а обвинения Госдепа США о якобы отравлении блогера бездоказательны, заявляло в августе посольство России в Вашингтоне.